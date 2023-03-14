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«صناع الخير»: مبادرات التحالف الوطني وفرت احتياجات مهمة للأولى بالرعاية

كتب:

هاجر عمر
01:45 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة «صناع الخير»، إن 24 مؤسسة أهلية كبرى في مصر تجمعت في مارس 2022 تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني.

التحالف الوطني حقق العدالة الاجتماعية

وأضاف «عبد الرحمن»، في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنشائه استهدف توحيد وتنظيم جهود العمل الأهلي لتحقيق الأهداف القومية الكبرى، إضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات وعدم تكرار الخدمات مرات متعددة لنفس الشرائح وإهمال أخرى، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات والمنح الإنسانية على كل المصريين.

التحالف الوطني استشعر أهمية دوره في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية 

وأوضح، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق فعالية كبرى بمناسبة مرور عام على إنشائه، بعد أن استشعر دوره المهم في توقيت حرج يمر به العالم بسبب أزمة اقتصادية عالمية ممتدة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، واستشعر دوره باحتياجات مُلّحة للشرائح المستهدفة، فأطلق على مدار العام العديد من المبادرات الفعلية والفاعلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستهدفين، والتي تمكنت من تقديم خدمات ضرورية وفعلية لأكثر من 25 مليون مواطن مصري على مدار العام.

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بقلم هاجر عمر