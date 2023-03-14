أفضل دعاء للستر.. «اللهم استرنا بسترك الجميل»

الدعاء من أفضل العبادات التي يمكن للشخص التقرب بها إلى المولى عزّ وجل، لقوله سبحانه وتعالى في الكتاب المبين «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون»، ويمكن أن يدعو الشخص بما يخطر على باله لنفسه أو لغيره، ودعاء الستر من أفضل الأدعية التي يمكن أن يرددها الشخص.

دعاء الستر

تختلف صيغة دعاء الستر، لكن تبقى النية واحدة، وهي أن يبقى ستر الله عز وجل ملازما لعباده في كل الأوقات، ويمكن للمسلم ترديد الدعاء كما يلي.

- اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي.

- اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، ولا يد تمسك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين.

- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارةً بالمغفرة فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاءً على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

- اللهم إني أسالك الستر والصلاح والعفو والعافية والتوفيق والرضا والصبر عند المصائب والسعادة الأبدية، اللهم وكل من قال آمين.