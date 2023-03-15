سيدة بأسيوط تقبل رأس ويد زوجها بعد فوزها بقرعة الحج 2023: «دعوته ليا اتحققت»

استقبلت السيدة علية محمد أحمد خليل، من قرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، خبر فوزها بقرعة الحج التي عقدتها مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، بقاعة نادي الشرطة بالمحافظة، بتقبيل رأس وأيادي زوجها الرجل المسن وسط تعالي أصوات الزغاريد من أبنائها.

ربنا حقق دعواتي

وقالت السيدة علية محمد، لـ«الوطن»، إنه «لأول مرة أتقدم في قرعة الحج هذا العام وكنت بطلبها ليل ونهار من ربنا حتى حقق دعائي ومرادي وجبر بخاطري بدلا من الرجوع للمنزل بمركزي مكسورة ومكسوفة أمام الأهالي، وربنا كريم ورزقني أن أزور بيته الحرام».

زوجي صاحب الفضل

وأضافت السيدة ابن قرية مر بمركز الفتح «أن الفضل يرجع إلى زوجي، الرجل المسن الطيب الذي منذ بداية عقد القرعة وهو يطلب من ربنا ويقرأ قرآن أن أفوز بالقرعة حتى ربنا استجاب لدعاه وفوزت في قرعة الحج لهذا العام فاتقدم بالشكر والعرفان له».

قرعة محافظة أسيوط

وكانت مديرية أمن أسيوط، أجرت أمس الثلاثاء، القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية للعام الهجري 1444 وميلادي 2023، وذلك بقاعة نادي الشرطة بأسيوط وبحضور اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، والقيادات الأمنية بالمحافظة ولفيف من المواطنين والمتقدمين على الحج.

أعداد الفائزين

وبلغ عدد الفائزين 192 حاجا و6 من كبار السن بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ عدد الفائزين بمركز ومدينة أبوتيج 10 فائزين ومدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح 11 وأسيوط أول 21 وأسيوط أول 21 وأسيوط ثان 25 ومركز أبنوب 5 ومركز أسيوط 27 ومركز البداري 1 ومركز الغنايم 6 ومركز القوصية 14 ومركز ديروط 28 ومركز ساحل سليم 2 ومركز صدفا 2 ومركز منفلوط 40 .