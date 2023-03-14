حملة موسعة على المستشفيات الخاصة في الزقازيق

قاد المقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة على المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، يرافقهما مديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومفتشو الإدارة، ومفتشو إدارة العلاج الحر، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة مكافحة العدوي، ومفتشي ومراقب الأغذية بالمديرية، ومدير ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق.

ضبط مخالفات تخص السلامة والصحة المهنية

أسفرت جهود الحملة بعد المرور على عدد كبير من المستشفيات الخاصة بالزقازيق، عن ضبط مخالفات تخص السلامة والصحة المهنية بها، وتخص إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، منها عدم وجود طفايات للحريق، ووجود أسلاك كهربائية بدون تغطية، ولوحات كهربائية مهملة وغير مطابقة لمعايير الأمان والسلامة المهنية، بالإضافة إلي صعوبة الوصول إلي المولدات الكهربائية لوجود رواكد وأشياء أخرى مخزنة في خطوط السير الخاصة بها بإحدي المستشفيات، مما يعرض المنشأة للخطر في حالة حدوث عطل أو حريق أو خلافه.

عدم مطابقة غرف وضع النفايات الخطرة للمعايير

كما تمكنت الحملة من ضبط أكياس خاصة بالنفايات الطبية الخطرة داخل غرفة المحولات الكهربائية المغلقة، وموضوعة في أكياس تخص النفايات العادية وليس الخطرة، وذلك بالمخالفة لسياسات مكافحة العدوي وقانون البيئة، وتم وزن هذه الكميات، وتحرير محضر بالواقعة، كما تلاحظ ببعض المستشفيات، عدم مطابقة غرف وضع النفايات الخطرة، للمعايير والاشتراطات الصحية، وكذلك وجود أكياس لجمع النفايات غير معرفه، طبقاً لمعايير الأمن والسلامة.

وتبين وجود منافذ بيع للمنتجات الغذائية داخل المستشفيات بها نقص في الاشتراطات الصحية، ووجود عمال بها، غير حاملين للشهادات الصحية لمتداولي الأغذية، وقام جميع مفتشي الحملة بتحرير المحاضر اللازمة بمركز الشرطة ضد المخالفات المضبوطة، وتم التأكيد عليهم بإستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.