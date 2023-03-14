حبس المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بكفر الشيخ 4 أيام.. «15 طربة»

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بكفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط 15 طربة من مخدر الحشيش

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات بأن المتهم اعترف بحيازته 15 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 1.5 كيلوجرام، بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي سمير عبد العظيم، لـ «الوطن»، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.