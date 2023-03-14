مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة.. الاختيار من متعدد يمثل 85%

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة، وإتاحة روابط لكل المواد الدراسية لمساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ومحددة ومتمركزه في الوقت نفسه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

مواصفات امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2023

وحددت الوزارة، مواصفات امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2023 وتوزيع الأسئلة والدرجات، بعد إضافة الأسئلة المقالية على النحو التالي:-

- الاختيار من متعدد 85% والأسئلة المقالية 15%.

- عدد الأسئلة اختيار من متعدد 46 والدرجة الكلية 52 درجة.

-عدد الأسئلة المقالية 4 والدرجة الكلية 8 درجات.

- المجموع الكلي 60 درجة.

- زمن الامتحان 3 ساعات.

- تتوزع الأسئلة بين أسئلة بدرجة واحدة وعددها 40 و6 أسئلة بدرجتين، أما الأسئلة المقالية فهي 4 أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

نظام امتحانات الثانوية العامة

وسيكون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنظام «أوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، وسيتسلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وأعد المركز القومي للامتحانات مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة، بحيث تشتمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ، والأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وسوف يجري تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام ال rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أنّ كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، وسيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين لثبات ودقة التصحيح.