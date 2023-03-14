جدول معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة.. «اعرف هتاخد كام»

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة، إذ يبدأ المستفيدون من المعاشات وأصحابها ويصل عددهم لـ11 مليون مواطن في صرف الزيادة بنسبة 15%.

تستعرض «الوطن»، موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة، وفقاً للتأمينات الاجتماعية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خلال السطور الآتية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

يبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2023، السبت الموافق 1 من شهر أبريل، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بمعظم أماكن الجمهورية، أو منافذ شركة فوري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

زيادة معاشات شهر أبريل 2023 بنسبة 15 %

أضافت التأمينات، أنه تقرر زيادة معاشات شهر أبريل 2023 بنسبة 15 % بنحو 14 مليار جنيه عن الأشهر الآتية «أبريل ومايو ويونية»، بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه، مع إتاحة العديد من الخدمات أون لاين للمواطنين في إطار التسهيل عليهم ومنع عمليات الازحام مثل «الاستعلام عن تطور زيادة المعاشا والبيانات الأساسية، وطلب معاش استثنائي».

جدول معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة

ويكون جدول زيادة معاشات شهر أبريل 2023 المعاشات، من خلال أن يقوم المستفيد من المعاش أو صاحبه بضرب قيمة المعاش في 15 %، ويكون كما يلي بالزيادات الجديدة:

- من يتقاضى 1500 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- من يتقاضى 1600 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات1840 جنيها.

- من يتقاضى1700 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1955 جنيها.

- من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.