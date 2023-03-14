إجراءات تسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري 2023.. والمستندات المطلوبة

إثبات ملكية الأشياء والمقتنيات يكون من خلال مصلحة الشهر العقاري التي أكدت في وقت سابق أن شراء «عقار أو شقة أو قطعة أرض» دون تسجيلها بإحدي مكاتب ومأموريات الشهر العقاري لا يثبت ملكيتها للمشتري، لذا يسعى الكثيرون إلى معرفة إجراءات تسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري.

وضمن خدماتها التي تحرص على تقديمها للمواطن، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي المستندات المطلوبة وإجراءات تسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري 2023.

المستندات المطلوبة لتسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.

- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.

- السند القانوني لطلب التسجيل.

- بيان رفع مساحي من «إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي، أو أي مكتب مساحي أعماله معتمدة».

إجراءات تسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري 2023

يوجد عدة خطوات يجب على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحال التجارية والأراضي الزراعية اتباعها للتسجيل في الشهر العقاري، وفقا للقانون الجديد للشهر العقاري.

- توجه صاحب قطعة الأرض إلى مأمورية الشهر العقاري الأقرب لمكان الأرض المراد تسجيلها.

- دفع مبلغ 100 جنيه لتسجيل البيانات الخاصة بالأرض في النموذج المخصص بالشهر العقاري.

- تقديم أصول المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بقطعة الأرض، وتشمل: عقد قطعة الأرض، ما يثبت وضع اليد على أن تكون المدة أكثر من 15 عاما، إيصال مرافق، وبيان مساحي، سداد الرسوم المطلوبة لعملية تسجيل العقار.

- التوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة لاتمام عملية التسجيل.