«السيد البدوي والقنائي والدسوقي».. قِبلة المُصلين في «بحري والصعيد»

يحرص الصائمون فى محافظات مصر على إقامة شعائر شهر رمضان، ومنها صلوات التراويح والتهجد، فى المساجد الكبيرة التى يتولاها كبار الأئمة والمشايخ التابعون لوزارة الأوقاف، وجهزت المديريات التابعة لها هذه المساجد خلال الشهر الكريم.

«الوطن» ترصد أبرز المساجد فى عواصم المحافظات والقائمين من الأئمة والمشايخ لإقامة صلوات التراويح والتهجد.

فى قنا، أكدت مديرية الأوقاف أن صلاة التراويح ستقام فى 3994 مسجداً على مستوى المحافظة بها إمام مسجد، أما التهجد فسيكون فى 117 مسجداً موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويحرص المواطنون على إقامة الصلوات فى أكبر المساجد، ومنها: مسجد السيد عبدالرحيم القنائى ويقيمها إماما المسجد الدكتور محمد محمود والشيخ حجازى محمد فى مدينة قنا، ومسجد سعودى، الشيخ علاء أحمد، ومسجد سيدى عمر، الشيخ عمر الطيب، ومسجد ناصر، الشيخ أحمد عبدالرازق، ومسجد التحرير، الشيخ مصطفى مجدى، وغيرها من المساجد الكبرى فى المحافظة.

وفى كفر الشيخ يحرص أهالى مدينة دسوق على أداء صلاة التراويح فى مسجد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، وهو من المساجد العريقة فى العالم الإسلامى، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية، أما فى مدينة بيلا فتكون صلاة التراويح فى مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبوغنام، كما يؤدى أهالى بيلا صلاة التراويح بمسجد سيدى على المعداوى، ومسجد المرسى.

ومن أهم وأكبر المساجد بمدينة أسيوط ناصر والبقلى والرحمة والمجذوب والكبير بالوليدية وخشبة ومكة والمجاهدين وسنبل والحرمين والهلالى.

وفى سوهاج، يحرص المواطنون على إقامة صلوات التراويح فى المساجد الكبرى مثل: مسجد العارف بالله، ومسجد الشهيد، ومسجد القضب، ومسجد الزهراء، وهذه المساجد هى الأشهر، وتوجد بجوارها ساحات تسع الآلاف من المواطنين.

وفى الغربية، يعد المسجد الأحمدى بطنطا، والموجود به ضريح سيدى أحمد البدوى، وتلاميذه، أحد أهم المساجد التى يقصدها المواطنون من أبناء مدينة شيخ العرب، والمدن والقرى والمحافظات المجاورة خلال شهر رمضان.

ويحرص المترددون على مسجد السيد البدوى بطنطا على أداء الصلوات فيه، خاصة العصر والمغرب، ثم تناول وجبة الإفطار بجواره سواء فى المطاعم أو من خلال وجبات الطعام التى يوزعها عدد من المواطنين على الصائمين بجوار المسجد، ثم أداء صلاة العشاء وصلاة التراويح.

وفى محافظة القليوبية، تنتشر المساجد التاريخية، ويكون أداء العبادات والصلوات بها، ويأتى فى مقدمة المساجد التاريخية بالقليوبية والمرتبطة بشهر رمضان، وفق بيانات مديرية الأوقاف بالقليوبية، مسجد السلطان الأشرف برسباى بمدينة الخانكة الذى يحمل اسم «مسجد الأشرف».

وأبرز مساجد محافظة الشرقية؛ «سادات قريش»، وهو أول مسجد تم إنشاؤه فى أفريقيا، ومسجد «أمير الجيوش»، ومسجد «المقرقع»، ومسجد «عبدالعزيز رضوان»، و«الجامع الكبير» بمدينة الزقازيق، الذى تم بناؤه فى عصر محمد على.

وتسابق مديرية أوقاف شمال سيناء الزمن من أجل إظهار الجانب الحضارى والمتميز لمساجد المحافظة، بعد هدوء الأوضاع، حيث بدأت جميع المساجد، بتعليمات من مديرية الأوقاف، فى العمل على تنظيف وتهيئة المساجد استعداداً لشهر رمضان وصلاة التراويح.