«كفر الشيخ» يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة «هلال مطروح»

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، بقيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، تدريباته الجماعية، على ملعب سخا، ضمن استعدادات الفريق لمباراة هلال مطروح الخميس المقبل بالإسكندرية.

توجيه رسالة تحفيزية للاعبين

وحرص المدير الفني الجديد لفريق كفر الشيخ، قبل انطلاق التدريبات على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين، وقام عقب ذلك بشرح بعض الأمور الفنية، مشيداً بانضباط اللاعبين والحراس أثناء التدريبات.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق، غداً الأربعاء، إلى مدينة الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق الكبرى، استعداداً لمباراة هلال مطروح، التي ستُقام الخميس في تمام الثالثة عصراً، باستاد الجامعة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب».

نادي كفر الشيخ الرياضي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، 21 مباراة هذا الموسم حصد خلالها 32 نقطة من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 8، والهزيمة في خمس مباريات.

واستطاع الفريق تسجيل 20 هدفاً، واستقبلت شباكه 17 هدفاً، ليستقر الفريق في المركز السادس.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي

كان مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضي، قد قرّر تعيين كرم جابر، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للكابتن عبد الفتاح عبد الرازق.

ويضم الجهاز الفني الجديد كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدى، مديراً إدارياً.