حبس المتهم بالاتجار بمخدر الحشيش وحيازة 100 قرص لعقار التامول في مطروح

خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بمطروح لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

حيازة 132 طربة حشيش و 1000قرص تامول

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح له معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة من أجل تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

واعترف المتهم بحيازته 132 طربة من مخدر الحشيش وزنت 13.200 كيلوجرام، وعدد 1000 قرص مخدر لعقار تامول بقصد الاتجار ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

العقوبة القانونية

ومن جانبه أوضح المحامي محمود عبدالله، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تجرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.