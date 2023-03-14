تأهل 16 منتخبا في سباق «المطاردة» باليوم الأول لكأس العالم لدراجات المضمار

اختتمت منافسات اليوم الأول لكأس العالم لدراجات المضمار والذي تستضيفه مصر بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت منافسات اليوم الأول لكأس العالم لدراجات المضمار إقامة تصفيات المطاردة الفرقية للسيدات والرجال، حيث أسفرت منافسات السيدات عن تأهل 8 منتخبات إلى الدور الاول الرئيسي والثمانية منتخبات المتأهلة هي: نيوزيلندا، فرنسا، المانيا، إيطاليا، كندا، بريطانيا، أيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية ، في المراكز من الأول إلى الثامن على الترتيب.

وعلى صعيد منافسات المطاردة الفرقية للرجال تأهل 8 منتخبات للدور الاول الرئيسي هي : الدنمارك ، نيوزيلندا ، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، كندا، واليابان في المراكز من الأول الثامن على الترتيب.

وتقام منافسات الدور الاول لمسابقة المطاردة الفرقية خلال الفترة الصباحية غدا الاربعاء ثاني ايام البطولة.

وأكد الدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الاول للاتحاد الدولي ان البطولة شهدت منافسات قوية تؤكد ارتفاع مستوي اغلب الفرق مما ينعكس علي مستوي اللعبة عالميا.