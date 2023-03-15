رمضان: علاقة جعفر العمدة بأمه تشبه حياتي الواقعية ومستحيل أتجوز 4 في الحقيقة

أكد الفنان محمد رمضان أن أقرب شيء في شخصية «جعفر العمدة» التي يقدمها في مسلسل «العمدة» لشخصيته الحقيقية هي علاقته بأمه، لافتًا إلى أنه يقدم شخصية رجل أعمال ومقاول كبير ولكنه أمام والدته يكون طفلا صغيرا، مضيفًا «علاقة جعفر بأمه شبه علاقتي بأمي»، مشيرًا إلى أن شخصية جعفر العمدة تتفق مع شخصيته في أنه إنسان كتوم ولا يظهر مشاعره.

تحدٍ كبير في مسلسل العمدة

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أكثر شخصية مستفزة لشخصية جعفر العمدة هما كارم وشوقي، حيث يقدم شخصية كارم الفنان أحمد عبدالله و«شوقي» يقدم شخصيته الفنان منذر رياحنة.

فخور باسم محمد رمضان

وأشار رمضان إلى أن شخصية جعفر العمدة متعددة الزوجات، حيث ورث تعدد الزوجات من والده كموروث خاطئ، معتبرًا أن ذلك منطقي وعقلاني، لافتًا إلى أنه متزوج من 4 زوجات ويحب واحدة من زوجاته بشكل أكبر من الباقيات، متوقعًا أن يعرف الجمهور هذه الزوجة، مؤكدًا أنه في حياته الشخصية مستحيل أن يقلد جعفر العمدة ويتزوج من 4 زوجات.