محاكمة 5 متهمين في قضية «طلائع حسم الثانية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طلائع حسم الثانية»؛ لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عن الدولة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، التي وجهت لهم تهمة تولي المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين عرضوا حياة المواطنين إلى الخطر، ومنعوا مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن مقاومتهم رجال السُلطة العامة، وخططوا مع متهمين آخرين خارج البلاد وداخلها لإعادة تنظيم عناصر المجموعة المُسلحة التي ينتمون إليها تحت مُسمي «طلائع حسم».

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين وضعوا برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.