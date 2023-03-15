السيطرة على حريق نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية بقويسنا

سيطرت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، على حريق نشب في مصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بقويسنا بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حريق مصنع في المنطقة الثانية في السادات

وتبين نشوب الحريق في جزء داخل المصنع مخصص للكراتين والبلاستيك على مساحة 60 مترا، ونححت الحماية المدنية في منع انتشار الحريق في باقي المصنع، ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وبسؤال مالك المصنع رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران في المكان.

إخطار بالواقعة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الحماية المدنية في مديرية الأمن، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية الثانية بمركز قويسنا، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

على صعيد آخر، شهد مركز السادات في محافظة المنوفية، عقر كلب ضال لطفل في قرية الأخماس ما تسبب في وجود إصابات بالغة للطفل في الوجه، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.