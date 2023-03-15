رئيس «النصر للكيماويات»: إنتاج الشركة ارتفع إلى 1.7 مليون طن سنويا 

قال اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات البسيطة، إنّ شركة النصر للكيماويات البسيطة الوحيدة داخل مصر التي تنتج الأسمدة الأزوتية والبوتاسية بأنواعها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، لافتا إلى أنّ إنتاج الشركة ارتفع إلى مليون و740 ألف طن، مقارنة بـ220 ألف طن قبل 8 أعوام، وبمعدل نمو صناعي وإنتاجي غير مسبوق.

وأوضح عبدالسميع، خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ نسب التصدير في الشركة وصلت لـ5 أضعاف ما كانت عليه، ليرتفع عدد الدول التي يتم التصدير إليها من 40 إلى 56 دولة، ما يعد مؤشر ثقة في جودة منتجات الشركة ومطابقتها للمعايير العالمية، وهو ما أهلها مؤخرا للتصدير إلى أستراليا، التي تعد من أكثر دول العالم تطبيقا للاشتراطات ومتطلبات المعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، ولتصبح الشركة هي الأولى في مصر المعتمدة لتصدير الأسمدة لأستراليا.