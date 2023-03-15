تجديد حبس المتهمين بالترويج لبيع لوحة أثرية عليها نقوش زخرفية 

قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس 3 أشخاص لقيامهم بالترويج للوحة أثرية بقصد الاتجار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل ترويج متهمين لبيع لوحة أثرية

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص مقيمين في الجيزة وذلك لقيامهم بالترويج للوحة أثرية من النحاس توجد عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية، بالبيع مقابل مبلغ مالي أثناء تواجدهم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

القبض على المتهمين بمحاولة بيع لوحة أثرية

كما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين وبحوزتهم لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة، مبلغ مالي من العملات الأجنبية، 3 هواتف محمولة، وبعرض اللوحة على الجهات المختصة أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجري والثالث عشر ميلادي وذات قيمة تاريخية نادرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.