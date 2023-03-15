برنامج «قعدة تاريخ» يستعرض تاريخ النوبة غدا على قناة CBC

تعرض قناة CBC غدا، حلقة جديدة من برنامج «قعدة تاريخ» في تمام الثامنة مساء، إعداد وتقديم الباحث والكاتب وليد فكري، وتتناول الحلقة تاريخ النوبة، بوابة نيل مصر على مر العصور.

أماكن التصوير في أسوان

وحلقة برنامج قعدة تاريخ، تم تصويرها في أسوان والنوبة، بين منطقة غرب سهيل الفريدة، ومتحف النوبة أحد أكبر وأهم المتاحف في مصر بشكل عام وفي أسوان بشكل خاص.

قعدة تاريخ برنامج ثقافي

يذكر أنّ «قعدة تاريخ»، برنامج يحكي عن التاريخ المصري والعربي، عن طريق حكي القصص التاريخية في الأماكن التي حدثت أو ارتبطت بها الأحداث المروية، من إعداد وتقديم وليد فكري، وإخراج وليد ناجي.