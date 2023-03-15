مدير مصنع اليوريا السائلة: الإنتاج على مرحلتين بطاقة 900 طن يوميا

قال الكيميائي هشام أحمد عبد العزيز مدير مصنع اليوريا السائلة، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 900 طن باليوم، إذ تتم العملية الإنتاجية من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التفاعل والتي تتم فيها تفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأمونيا تحت ضغط درجة حرارة عالية في وحدة إنتاج اليوريا بغرض إنتاج يوريا سائلة تركيز 31%.

مدير مصنع اليوريا السائلة: زيادة تركيز اليوريا لـ 97%

وأضاف عبد المنعم خلال حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أن المرحلة الثانية هي مرحلة التركيز وتتم باستخدام مبخرات ومبادلات حرارية مختلفة لزيادة تركيز اليوريا حتى تركيز 97%، ثم يتم إرسالها إلى مصنع اليوريا المحببة.