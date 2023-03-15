بروتوكول تعاون بين الحكومة وشركات أجنبية لتطوير مينائي السخنة والدخيلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقتي تعاون، بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الأجنبية في المجال، الأولى مختصة بإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بالعين السخنة، والاتفاقية الأخرى، متعلقة بإنشاء البنية الفوقية وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة في الاسكندرية، وتأتي البروتوكولات في إطار اهتمام مصر بتطوير الموانئ لتواكب أحدث النظم العالمية.

مشروع محور متكامل للحاويات

ويأتي التوقيع على المشروعين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع انشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي، وسيكون المشروع محور متكامل للحاويات للربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، وفقا لـ اكسترا نيوز.

محطات الحاويات

وتعتبر شركة «هاتشيسون» أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم وتتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة وتدير 82 ميناء في اكثر من 30 دولة، وحجم الاستمثارات الأجنبية المباشرة في تطوير مينائي الدخيلة والسخنة بلغت مليار و300 مليون دولار عوائد مباشرة، بالإضافة لعوائد متوقعة قدرها 5 مليار دولار.