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الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل في مشروع رصف طريق نصر النوبة بأسوان

كتب:

محمد عزالدين
05:50 م | الأربعاء 15 مارس 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر قناة «الحياة»، فيديو عن استمرار العمل في مشروع رصف طريق نصر النوبة بمحافظة أسوان، الذي يستفيد منه أهالي نجع العرب وأبريم والجنينة والشباك والدكة والديوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويعتبر طريق بلانة نصر النوبة، شريان رئيسي لقرى نصر النوبة ومشروعات التنمية الزراعية.

أطوال بلغت 38 كيلومترا

قال المهندس عادل عبد الحكم المهندس المسؤول عن تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إن المشروع يعتبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالصعيد والأماكن النائية، ورفع الكفاءة في هذه الأماكن.

وأشار إلى أن المشروع بأطوال بلغت 38 كيلومترا، يبدأ ببلانة وينتهي بقرية كلابشة بقيمة 165 مليون جنيه.

مشروع طريق نصر النوبة

ويخدم مشروع طريق نصر النوبة، قرى قسطل وتوماس وأبوسمبل وتوشكى وأدندان وعنيبة ومصمص، ويستفيد منه أهالي نجع العرب وأبريم والجنينة والشباك والدكة والديوان.

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