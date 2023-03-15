أول تعليق من زوج ضحية السرطان بالمنوفية: «قالت لي هموت بكرة ونطقت الشهادة»

تنبأت «نرمين»، ابنة شبين الكوم المعروفة باسم ضحية السرطان بالمنوفية بوفاتها قبل رحيلها بعدة أيام، وكتبت منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توصي أحباءها، بعد معاناة كبيرة مع المرض استمرت لمدة 7 سنوات، عانت فيها تارة وتتفائل تارة أخرى.

وكتبت نرمين ضحية السرطان بالمنوفية:«وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي، قولوا لبعض نفسي يبقي على قبري ناس كثير واقفين يدعو لي ويقرأون قرآن، وما تمشوش وتسبوني خليكوا معايا شوية ساعة اثنين، اتونس بيكم، واسالوا على ولادي من وقت للثاني، وخلو بالكم منهم وبالذات زياد علشان متعلق بيا أوي، ولو زعلت حد ياريت يسامحني».

زوج ضحية السرطان بالمنوفية:شريكة عمري 14 سنة

كلمات موجعة خرجت من «مصطفى راشد» زوج نرمين، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نرمين كانت شريكة عمره وحياته: «احنا شركاء رحلة 14 سنة زواج، كان مبني على قصة حب، كانت كل دنيتي، أنا عارف أنها في مكان كويس».

وأضاف راشد صاحب الـ39 عاما، أن زوجته كانت محبوبة من الجميع، وعانت كثيرا مع مرض السرطان: «فضلت أكثر من 7 سنين بتعاني مع المرض، كانت فترة صعبة أمراض مختلفة، كانت قوية وتقاوم بتدخل العمليات، وتطلع تشتغل ونشيطة، عمر تعبها ما أثر عليها».

تنبأت ضحية السرطان بالمنوفية بوفاتها

واستكمل مصطفى ابن شبين الكوم بالمنوفية، أن زوجته أخبرته قبل وفاتها بيوم أنها سترحل: « آخر 10 أيام في العناية كانوا صعبين علينا، وقالت ليا قبل وفاتها بيوم إنها هتموت بكرة، ونطقت الشهادتين، لكن لغاية لحظة وفاتها كنت متأكد أنها مش هتسيبني، وهتفضل جنبي».

وعن اللحظات الأخيرة أوضح زوج الراحلة أنها أخبرته بالوصية وهنا تأكد أن الرحلة انتهت عندما قالت له: «خد بالك من الأولاد، وأبويا وأمي، كانت خائفة عليهم، لكن حب الناس ليها واضح، وعدد العمرات اللي اتعملت ليها».