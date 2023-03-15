تقدم الأعمال في محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع لمترو الأنفاق «صور»

نشرت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، صوراً جديدية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، توثق تقدم الأعمال في محطة حدائق الأهرام، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يبلغ طوله 42 كيلومترا.

تفاصيل محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

وقالت الهيئة: «يصل عدد محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق 38 محطة»، موضحة أنه يجري تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا، وعدد 21 محطة.

تحقق المرحلة الأولى تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه نحو 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، إذ ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

يذكر أن الهيئة أعلنت سابقاً عن تقدم الأعمال بولاق الدكرور ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، حيث يمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كيلومتر، وتشتمل على 15 محطة.

ويجري تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كيلومترات، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية.