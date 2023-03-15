النيل للتطوير العقاري تشارك بمعرض MIPIM بفرنسا من خلال مشروعها «تايكون تاور» أعلى فندق في أفريقيا باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه

أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري أول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب عن مشاركتها في معرض العقارات الدولي MIPIM المقام في مدينة كان بفرنسا و الذي يعد أكبر معرض عقاري في العالم خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2023 .وتأتي المشاركة المصرية تحت رعاية وزارة الإسكان و شركة العاصمة الإدارية حيث يضم الجناح المصري مجموعة كبيرة من كبرى الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري.

وقد تم اختيار مشروع النيل المتفرد والغير مسبوق " تايكون تاور" الذي يعد أعلى فندق في أفريقيا والأول من نوعه في المنطقة وتديره شركة ميلينيوم العالمية، ليمثل العاصمة الإدارية الجديدة متصدرًا الجناح المصري ومعبرًا عن مستقبل البناء المبتكر والرائد. وذلك وسط مجموعة مميزة من كبرى الشركات العقارية الممثلة عن كل الدول بتجارب متقدمة.

ويعد معرض MIPIM العقاري، الذي يستمر على مدار 4 أيام، من أكبر معارض العقارات بأوروبا وبالعالم، حيث يُشارك فيه أكثر من 80 دولة، وأكثر من 2400 شركة عارضة، كما يُشارك به أكثر من 2000 مستثمر وصناديق استثمارية وصناديق عقارية كبرى، إضافة إلى أكبر البنوك على مستوى العالم، وأكبر الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري كما يضم الحضور أكثر من 20 ألف مشارك من متخذي القرار والمستثمرين وأصحاب الشركات والمهتمين من مختلف الدول مما يساعد على توقيع عدة إتفاقيات في مجال الإستثمار العقاري.

وأشاد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية بمشروع تايكون تاور مؤكدا أنه سيكون له دور بارز في تصدير العقارات والاستثمار العقاري السياحي بالعاصمة الإدارية فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يعد مشروعا عقاريا فقط، بل إنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى عديدة والاستثمار في قطاعات السياحة و التعليم والصحة والبنية التحتية

وشدد عباس علي أن جميع مطوري العاصمة يقدرون قيمة المشروع الوطني العملاق ويبذلون قصاري جهدهم لإنجاز المشروعات بمواصفات عالمية لافتا إلي أن شركة العاصمة الإدارية علي تواصل دائم مع جميع مطوري العاصمة الإدارية لتذليل كافة الصعوبات مؤكدا أن الجميع علي قلب رجل واحد لإنجاز المشروع القومي العملاق الذي يعتبر أبرز معالم الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي

ومن جانبه أعرب المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري عن سعادته بتمثيل "تايكون تاور" لمشروعات العاصمة الإدارية بمعرض MIPIM العالمي مؤكداً إن ذلك يعكس المكانة العالمية التي وصل إليها المشروع.

ووجه طاهر الشكر إلي المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية وجميع قيادات الشركة لدعمهم مطوري العاصمة وتذليل كافة الصعوبات لتسريع معدل الإنجازات في المشروع القومي العملاق.

وأضاف طاهر: "يمثل "تايكون تاور" بإدارة وتشغيل "جراند ميلينيوم" العالمية، أحد أكبر مشروعات النيل للتطوير العقاري باستثمارات تتعدى 15 مليار جنية، ويعد صورة مشرفة ونموذج يكشف التطور العمراني لناطحات السحاب في مصر، وفرص الاستثمار الذهبية في العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة جاذبة أمام كل العالم.

وتابع: "يأتي اختيار "تايكون تاور" للمشاركة في هذا المعرض العالمي لكونه يتمتع بكافة المواصفات التي تجعله فندقًا " عالميًا" بإمتياز، وهي رسالة ثقة وتسويق ممتازة لتصدير العقار المصري الذي يتمتع بالجودة والكفاءة المشهودة، من خلال المجهود التي قامت بها "النيل للتطوير العقاري" أول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب بمواصفات عالمية.

ومن جانبه محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري:" يعد مشروع "تايكون تاور" ثالث أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا، وثاني أعلى ناطحة سحاب في مصر، ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية واستراتيجية شركة النيل لمواصلة مشوار النجاح في العاصمة الإدارية التي تعتبر أيقونة المشروعات القومية التي كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة."

وشدد محمود طاهر علي أن المشاركة المصرية تستهدف التسويق للنهضة العمرانية الشاملة التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري باعتباره قاطرة التنمية والمساهم الرئيسي في المنتج المحلي وكذلك تنشيط ملف تصدير العقار المصري والإطلاع على الخبرات العالمية المشاركة في المعرض للتعرف على المشروعات المتفردة وأحدث التصاميم وتقنيات البناء وفرص الاستثمار التنافسية.

ويضم المعرض جميع القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري ويعرض أكبر عدد من مشاريع التطوير العقاري ومصادر رأس المال في جميع أنحاء العالم. وتبلغ منطقة العرض حوالي 20ألف متر مربع، كما يضم المعرض عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل لتبادل الخبرات في المجال العقاري والتكنولوجيا والتطوير.

كما يتميز المعرض هذا العام بتخصيص مساحة خاصة تحت أسم"ROAD TO ZERO" للحفاظ على البيئة ووصولها إلى صفر كربون. وتعرض الشركات والدول من خلالها حلولهم العملية والمستدامة والنماذج المختلفة لإعادة التدوير والبناء المحايد للكربون والطاقة المتجددة وإدارة المباني والتنقل الذكي.