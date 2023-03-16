تكريم بطل سوهاج بعد حصوله على فضية بطولة العالم للقوة البدنية

كرم الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، كريم عاصم بطل سوهاج في بطولة العالم للقوة البدنية الحاصل على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت بالبحر الأحمر في الفترة من 7 مارس حتى 13 مارس 2023، ومثل اللاعب نادي المنشأة الرياضي في البطولة وحصل على الميدالية الفضية في وزن 60 كجم.

تحسين المستوى البدني والفني

ووجه الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر للاعب والمدرب ومجلس إدارة نادي المنشأة الرياضي، وحث اللاعب على الاستمرار في تحسين مستواه البدني والفني والعمل على إعداد أكثر من لاعب للمشاركة في البطولات القادمة، وقدم أيضا شهادات تقدير للمدرب ومجلس إدارة النادي.

شهادة تقدير للاعب

ووجه محمد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة، الشكر للاعب والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي وأكد على استمرار المديرية في دعم الرياضة والعمل على نشر الرياضة علي مستوى محافظة سوهاج.