تخريج الدفعة السادسة من دار القرآن وتكريم 58 من الحافظين في السويس

أعلنت منطقة السويس الأزهرية، تخريج الدفعة السادسة من دراسي القرآن وعلومه، بدار كمال بربرى لتحفيظ القرآن بالسويس، بالإضافة إلى تكريم 58 من حفظة القرآن الكريم، بحضور الدكتور مؤمن الهواري رئيس منطقة السويس الأزهرية، وخالد أبو النجا رئيس جمعية الشبان المسلمين.

تكريم 58 من حفظة القرآن بجمعية الشبان المسلمين

شهد الدكتور مؤمن الهواري رئيس منطقة السويس الأزهرية، تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعاهد الأزهرية والمدارس العامة والنموذجية، إذ جرى تنظيم مسابقة كبرى شارك فيها نحو 150 تلميذا وتلميذة على مستوى محافظة السويس، وجرى إجراءت اختبارات الحفظ والتصفيات النهائية بين الفائزين لاختيار أصحاب المراكز الأولى، وكذلك باقة الترتيبات حتى الترتيب 58.

وحضر لفيف من قادة المنطقة الأزهرية، وعلماء الأزهر في السويس، في مقدمتهم الدكتور كمال بربري حسين العمرى وكيل وزراة الأوقاف الأسبق، وعميد معهد القرآن بالمحافظات، والحاج رمضان أبو الحسن ورئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

تخريج الدفعة السادسة من دار القرءان

وفى سياق متصل، تم تخريج الدفعة السادسة من دار كمال بربري في مدينة الصفا، التابعة للأزهر الشريف، إذ تضمنت الدراسات وفقا لتصريح خاص من الدكتور كمال بربرى حسين عميد معهد القرآن، حفظ القرآن الكريم، وعلومه وعلوم الحديث والتفسير.

وتطرق بربري، إلى عودة جمعية الشبان المسلمين النشيطة لتحفيظ القرآن والعمل الخيري، مطالبا الجميع بالتكاتف في تلك الأيام المباركة، من أجل تحقيق مركزا متقدما للسويس بين المحافظات فى مسابقات القرآن الكريم، كما كانت في عام 2009، حيث حققت المركز الأول.