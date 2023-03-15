مصرع عامل غرقا في ترعة بالشرقية أثناء البحث عن حذاء ابنته

لقي أب مصرعه غرقا داخل ترعة في دائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية؛ بعدما قفز وسط المياه للبحث عن حذاء ابنته.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بغرق عامل

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة الصالحية الجديدة إشارة بغرق إبراهيم حسين حجاج 52 عاما في ترعة الكسارة بنطاق دائرة القسم.

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن أطفال الغريق كانوا يتجولون في الشارع وأثناء اقترابهم من الترعة سقط حذاء ابنته البالغة من العمر 10 سنوات داخل الترعة، ما دفع الأب للقفز داخل الترعة في محاولة للبحث عن الحذاء وإعادته ولكن جرفته المياه.

تم إخطار الحماية المدنية التي دفعت بقوة من الإنقاذ النهري للبحث عن الأب ومحاولة العثور على جثته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.