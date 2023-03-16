«الوطن» تنعى الزميلة سعاد أحمد مراسلة الجريدة في أسيوط

رحلت الزميلة الصحفية الأستاذة سعاد أحمد، مدير مكتب جريدة الوطن في محافظة أسيوط، اليوم، بعد صراعٍ مع المرض.

وتنعى أسرة جريدة الوطن، وأحمد الخطيب رئيس التحرير، الفقيدة داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

كما نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الزميلة سعاد أحمد، الصحفية بجريدة الوطن.

يشار إلى أنّ الزميلة الراحلة سعاد أحمد، مراسل جريدة الوطن بمحافظة أسيوط، التحقت بالجريدة منذ العدد الأول، وصدورها منذ عام 2012 وحتى وافتها المنية.