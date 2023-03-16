تجديد حبس عاطلين لسرقتهما محولات وكابلات كهربائية من مدرسة بـ15 مايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين، لاتهامهما بسرقة المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية، وذلك من داخل المدارس بدائرة قسم شرطة 15 مايو جنوب القاهرة، وفي وقت سابق كانت جهات التحقيق طلبت ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

تفاصيل واقعة سرقة المحولات والكابلات الكهربائية

البداية عندما خرجت حملة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، وأثناء السير بدائرة القسم استوقفوا شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما كمية من المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم شرطة 15 مايو.

وتم اصطحاب المتهمين إلى ديوان القسم، وباستدعاء مسؤول المدرسة تعرف على المسروقات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة السرقة

أوضح وائل نجم، الخبير القانوني، أنه وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، وأن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.