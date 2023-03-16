اتحاد الصناعات: السلع متوفرة في الأسواق ومصر لا تفرض قيودا على الشراء

قال أحمد ذكي نائب رئيس شعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية باتحاد غرفة الصناعات، إنّ السلع الغذائية متوفرة، مقارنًة بدول كثيرة على مستوى العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية تفرض قيودًا على شراء المواطنين من المتاجر، كشراء زجاجة زيت واحدة شهريا لكل مواطن وغيرها من القيود التي أصبحت تفرضها الدول على مواطنيها.

زيادة الإنتاج يقلل من سعر تكلفة السلع

وأضاف ذكي في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن تدخل الدولة بتوفير المنتجات الغذائية، بمثابة حماية للمواطنين من جشع بعض التجار، فزيادة الإنتاج تقلل تكلفة المنتج وبالتالي توفر للمواطنين السلع بأسعار مناسبة، مناشدًا المصانع بزيادة الإنتاج من السلع والمنتجات والتقليل من تكلفتها لصالح المواطنين.

مصر لم تتأثر بالأزمات العالمية

وأوضح نائب رئيس شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الأفريقية باتحاد غرفة الصناعات، أن جهود الدولة المصرية جعلها لا تتأثر كثيرًا بالعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية مثل ما حدث عام 2009، وخلال جائحة كورونا، كما أن تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية كان تأثر محدود ولم ينتج عنه نقص السلع بالأسواق.

وأشار «ذكي»، إلى أن الغرف التجارية تقوم بدور الوساطة ما بين الحكومة والتجار عن طريق الشعب التجارية، لافتًا إلى أن الغرف التجارية عبارة عن شُعب، وكل شعبة مسئولة عن قطاع تحاول أن تتواصل مع القائمين على هذه الشعبة كشعبة الدواجن وشعبة اللحوم، لتوجيه التجار إلى تخفيض الأسعار، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية وألتزم التجار بخفض الأسعار بالفعل.