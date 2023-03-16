القصة الكاملة لمقتل معلمة بالمعاش في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من كشف غموض العثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، ووفاتها في ظروف غامضة، وسرقة مصوغاتها الذهبية، حيث تبين أن وراء الواقعة إحدى السيدات تقيم بمركز الفشن وعلى علاقة تجارية بالمجني عليها، وجرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مقتل مُعلمة بالمعاش وسرقة مصوغاتها الذهبية في بني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى العقيد عماد عبد الدايم، مأمور مركز الفشن، بلاغا يفيد بالعثور على جثة مُعلمة بالمعاش داخل منزلها، حيث جرى إخطار اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بني سويف والذى أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى بأشراف اللواء منصور الدغيدى مدير المباحث الجنائية ببني سويف وبرئاسة المقدم عماد عثمان رئيس وحدة مباحث الفشن، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

التحريات الأولية: سرقات المصوغات الذهبية دافع الجريمة

وتبين من التحريات الأولية والبحث أن المجني عليها تدعى «ألفت. ج» 67 عاما، مُعلمة بالمعاش، تعمل بتجارة الملابس، وعُثر عليها داخل منزلها في مدينة الفشن وبها آثار خنق.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تقيم في مدينة الفشن تدعى «م.ع» وأنها على علاقة تجارية مع المجني عليها، حيث انتهزت فرصة تواجدها بمحل سكنها بمفردها، وقامت بخنقها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبعرض التحريات على اللواء منصور الدغيدى مدير المباحث الجنائية ببنى سويف أمر فريق البحث باصدار قرار من النيابة العامة بالقبض على المتهمة وضبط المسروقات وبعد صدور قرار النيابة توجه فريق البحث بضبط المتهمة وضبط المسروقات وبمواجهت المتهمة بالتحريات والمسروقات انهارت واعترفت بارتكابها الجريمة وبعد عمل المحضر اللازم تم عرض المتهمة على نيابة الفشن للتحقيق معها.