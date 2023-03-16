إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط «صور»

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي «تمناية»، على طريق أسيوط ايوتيج الزراعي عند قرية المطيعة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط وتم نقل المصابين الى مستشفيات اسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة تمناية، مساء اليوم الخميس، على طريق أسيوط أبو تيج الزراعي عند قرية المطيعة بمركز أسيوط ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وسيارات الاسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «ي ط أ 7286» مع سيارة ثمنايه تحمل لوحات معدنية رقم «هـ م ج 7614»، على طريق أسيوط أبو تيج الزراعي عند قرية المطيعة بمركز أسيوط مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.