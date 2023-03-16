الأم المثالية 2023 بالقليوبية.. ربت الطيور لتخريج طبيب ومهندسة

«فوزي بلقب الأم المثالية 2023، هو أكبر جائزة، وعوض ربنا ليا».. هكذا عبرت الأم المثالية في محافظة القليوبية عايدة محمد فرج الله، الموظفة بالمعاش، عن فرحتها بإعلان فوزها بالمركز الأول، مشيرة إلى أنها زوجها توفى منذ 21 عاما وترك لها شابا وفتاة في بداية تعليمهما الجامعي بكليتي الطب والهندسة، فأكلمت المسيرة ونجحت في العبور بهما لبر الأمان، ليصبح الأكبر طبيبا والصغرى مهندسة.

الأم المثالية 2023 بالقليوبية أرملة منذ 21 عاما

وقالت الأم المثالية 2023 بالقليوبية لـ«الوطن»، أن عمرها 65 سنة، وحاصلة على دبلوم فني تجاري، وعلى المعاش، حيث كانت تعمل إدارية في مدرسة، ومقيمة بقرية كفر طحا بمركز شبين القناطر، وابنها الأكبر محمد عبدالمنعم حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة والماجستير، وابنتها «شيماء» مهندسة ومقيمة مع زوجها خارج مصر.

«عايدة» تحملت المسؤلية بعد وفاة زوجها، وكان سنها 44 عاما، وكافحت لاستكمال المسيرة وتعليم أبنائها حتى أنها كانت تربي الطيور في المنزل وتبيعها بجانب الوظيفة ومعاش الأب الذي كان يعمل مدرسا ومعاشه بسيطا بعد وفاته في سن 51 عاما، ونجحت في الوصول بهما لبر الأمان.

كفاح الأم المثالية 2023 لتربية ابنيها بالقليوبية

تقدمت «عايدة» لمسابقة الأم المثالية بنفسها، وعندما علم أولادها قالوا لها «انتي المثالية سواء فزت أم لا»، مشيرة إلى نها كانت متزوجة من مدرس، ورزقها الله بولد وبنت، وعاشت حياة هادئة وبسيطة، واهتمت بعد وفاة زوجها بأسرتها الصغيرة بجانب عملها، وقامت برعايتهما وتعليمهما.

وتمنت الأم المثالية 2023، أن يكرمها الله بعد هذا التكريم بالحج والعمرة، لتختتم حياتها وكفاحها قائلة «ده أكبر كرم من ربنا عليا».