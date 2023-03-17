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انطلاق مبادرة «كتف في كتف» بمشاركة 60 ألف متطوع اليوم

كتب:

محمد أباظة
05:36 ص | الجمعة 17 مارس 2023
مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف»

تنطلق اليوم الاحتفالية الجماهيرية الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع ضمن مبادرة «كتف في كتف»؛ وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية؛ لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

احتفالية مبادرة «كتف في كتف»

يأتي ذلك في احتفالية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف ويشارك بها كافة مؤسساته والتي بلغت 33 كيانًا تنمويًا يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر، فضلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وتمثل مبادرة «كتف في كتف» تلاحم الدولة والمجتمع المدني مع المواطنين، وتأتي للتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة المستحقة في مختلف المحافظات؛ قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث وصلت المبادرة إلى المحافظات الحدودية؛ إيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطاقات والجهود التي تمتلكها مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية، وهو ما تُرجم لأكثر من فعل آخرها المبادرة الأكبر في نوعها «كتف في كتف»، التي اعتمدت على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف الوطني؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.