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«الوزراء» لقناة «الحياة»: نهدف لإنشاء معامل مركزية في كل المواني

كتب:

محمد عزالدين
08:21 م | الخميس 16 مارس 2023
السفير نادر سعد

السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تهدف حاليا لإنشاء عدد من المعامل المركزية في المواني المصرية التابعة له، لعدم نقل بعض الشحنات لمدينة أخرى ما يؤدي لضياع الوقت والجهد والتكلفة.

فحص الشحنات الواردة

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المعامل المركزية التي جرى افتتاحها من قبل رئيس الوزراء اليوم في ميناء العين السخنة تضمن أن كل الشحنات الواردة إلى هذا الميناء يتم فحصها بالداخل.

ولفت إلى أن هذه المعامل ليست متخصصة فقط في فحص الأغذية، حيث ما يخضع للفحص أكبر بكثير مما نتخيله.

فحص أكثر من 30 سلعة

وأشار إلى أن الأجهزة المنزلية التي تأتي من الخارج تخضع للفحص، وبالتالي ليس الغذاء والدواء فقط ما يخضعان للفحص، لكن أجهزة مختلفة ومتنوعة يفوق عددها 30 سلعة مختلفة مزودة بأحدث الأجهزة والتي تضمن الدقة المتناهية في الفحص والسرعة لإنهاء عمليات الفحص.

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