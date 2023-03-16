الإمام «الشافعي» شيخ المناظرات.. «الرأي بالرأي والعقل بالعقل»

إذا نطق أصغى الجميع، وإذا تحدث ربحت كفة كلمته فى ميزان الحوار، يشترط لكى يختلف مع أحد فى نقاش أن يكون الهدف من الجدال هو الوصول إلى الحقيقة، ما جعل الإمام محمد بن إدريس الشافعى يضع بمفرده أساساً لفقه الحوار فى منظور الرؤية الإسلامية، فالحق بالنسبة له غاية يسعى دوماً لها، لا يهمه الانتصار فى الجدال، بل الفوز فى النهاية بالنسبة له هو الوصول للحقيقة فقط، وهو مبتغاه الأول من الحوار.

«ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، ويكون عليه من الله رعاية وحفظ، وما ناظرت أحداً إلا ولم أبالِ بين الله الحق على لسانى أو لسانه»، هكذا كان يقول الإمام الشافعى، وهو ما ورد فى كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، دليلاً على أنه كان منزه القلب عن الالتفات إلى الانتصارات فى المناظرات، مجرد النية فيها لوجه الله تعالى، وكان دائماً يقول: «ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها منّى إلا هبته واعتقدت محبته، ولا كابرنى أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عينى ورفضته»، فهذه العلامات هى التى تدل على فهمه لإرادة الله بالفقه والمناظرة.

عالم أزهري: لا يهمه الانتصار في الجدال ونحتاج لمثله في هذا اليوم

الدكتور على المطيعى، العالم الأزهرى، تحدث عن مناظرات الإمام الشافعى، قائلاً إنه كان له منهج خاص فى مناظراته، وله هدف وهو الوصول للحقيقة، فحينما كان يناظر أحداً كان يركز فى تبيان صحيح الدين، والغاية المنشودة لديه هى الحق وتكون المناظرة على الجمع بين الدليل النقلى أولاً ثم الدليل العقلى، حيث لم يعتبر له ثواب المحضر، وكان دائم القول: «رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب».

وأضاف «المطيعى»، لـ«الوطن»، أن الإمام الشافعى لا يرى فى رأيه صواباً محضاً وغيره خطأ محضاً، فالفقه فى أصله يحتمل الاجتهاد، فكان من أسلوبه أن يتناظر مع العلماء وليس الأميين والجهلاء، لأنه كما يقول «لو ناظرت عالماً لغلبته ولو ناظرنى جاهل لغلبنى»، لذا كان يعطى كل شخص حقه فى المناظرة ويخاطب كل واحد على قدر عقله.

«الشافعي» كان يناظر على سبيل النصيحة وليس الغلبة

كما أوضح العالم الأزهرى أن «الشافعى» كان يناظر على سبيل النصيحة وليس الغلبة، مثلما ناظر إسحاق بن معاوية، وبعدما درس الخصم كلامه فأدرك أنه كان على خطأ و«الشافعى» على صواب فأصبح تلميذاً من تلاميذه، وكان الإمام أيضاً لا يرفع صوته فى المناظرة، فكان يرى أن الصوت المرتفع ليس لصاحب الحجة القوية، فالحجة تخاطب العقل ومخاطبة العقل لا تحتاج إلى صياح، بل كان يقارع الحجة بهدوء، وكان خبيراً بنفوس مناظره ويتعامل معه على قدره.

وأكد أن أكبر دليل على أن الإمام الشافعى لم يتعصب لرأيه، أنه تغير مذهبه من العراق حينما جاء إلى مصر فأصبحت له معطيات جديدة جعلت له مذهباً جديداً بمصر، خالف به ما كان فى اجتهاده فى العراق، وهذا دليل واضح على اتساع أفقه، وعدم تصلب رأيه، ولا يرى أن رأيه صواب ولا يبدله أبداً، وساعده ذلك أسلوبه البسيط فى النقاش.

وتابع «المطيعى» أن ما نحتاجه اليوم هو أسلوب «الشافعى» فى المناظرة فى مواجهة الفكر التكفيرى والمتطرفين أو الذين لا يفهمون الدين فهماً صحيحاً، حتى يعود كل منهم إلى رشده وصوابه، ولكن بشرط الحوار الهادئ، وهذا يحتاج أن يكون قائله صاحب علم لا يشترط أن يكون كـ«الشافعى» فى قدر علمه فهذا صعب، لكن على قدر جيد من العلم، لتجديد الخطاب الدينى لمواجهة الفكر المتطرف فى شتى المسائل بهذا الزمان، من خلاله تكون بداية ليفهم هؤلاء صحيح الدين ويعود كل منهم لصوابه.