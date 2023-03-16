إصابة 6 أشخاص في 4 مشاجرات لخلافات الجيرة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع 4 مشاجرات في مناطق متفرقة في محافظة المنيا، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وألقت سلطات الأمن القبض علي المتهمين.

مشاجرة في حي البساتين بمركز بني مزار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة البساتين بحي جنوب مدينة بني مزار، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة محمد حسن، 33 سنة، باشتباه ارتجاج وجروح، وحسن حسن متولي، 63 سنة، باشتباه كسر بالضلوع، وتم نقلهما إلى مستشفى مغاغة المركز لتلقي العلاج، كما تم ضبط الطرف الثاني بالمشاجرة «محمد.ف».

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بوقوع مشاجرة على الطريق الزراعي السريع أمام قرية زهرة، مما أسفر عن إصابة إيهاب قاعود أحمد، 30 سنة، مقيم بقرية صفط اللبن، بطلق ناري بالقدم، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين، أمام نقطة إسعاف حي جنوب المنيا، أسفرت عن إصابة أحمد خاطر، 42 سنة بجرح باليد اليمني، وشقيقه محمود، 14 سنة، بجرح بالظهر، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

إصابة شخص بطلق ناري على الطريق الصحراوي

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا، بوقوع مشاجرة بين طرفين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مصنع الأسمنت بمركز بني مزار، أسفرت عن إصابة حماده خليفة خورشيد 36 سنة، بطلق ناري خرطوش، وتم نقله إلى مستشفي التكامل الشيخ فضل لتلقي العلاج.