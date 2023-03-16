مخرجة فيلم «بلادي الضائعة»: المشروع بدأ في 2003 وتأثرت بحب والدي للعراق

أقيمت مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، ندوة عقب عرض فيلم «بلادي الضائعة» للمخرجة عشتار ياسين، وأدارتها المخرجة حنان الشيمي.

فى بداية الندوة التي أقيمت ضمن فاعليات مهرجان الإسماعيلة، أوضحت المخرجة «عشتار» إنها بدأت التفكير والإعداد لمشروع الفيلم في عام 2003 بعد حرب العراق، وقد كانت مقيمة مع والدها في أوروبا وهو المخرج المسرحي محسن ياسين.

العراق ليس ضائعًا

وأضافت أنها تأثرت جدًا بحب والدها للعراق، وبدأت بعد وفاته في 2014، بالإعداد الحقيقي للفيلم، خاصة أنها وجدت الخطابات والمراسلات بينها وبين والدها، والتي يتحدث فيها عن الأحداث هناك، كما استعانت بالمقابلات والصور التي كان يحتفظ بها.

وتابعت أنها زارت مسرح والدها، بدافع الحب والذكريات وإحياء ذكراه وذكرى الفنانين المتأثرة بهم، مشيرة إلى أن الفيلم من إنتاجها الشخصي ولكن يوجد بعض المشاركات من أكثر من دولة كالسعودية وكوستاريكا، والمنتجة المصرية هالة لطفي.

واختتمت بأن «العراق ليس ضائعًا، ولكن والدي وجيله هم من ضاعوا وماتوا في المنفى بعيدًا عن وطنهم».