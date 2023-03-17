هزات أرضية تضرب عدة مناطق تركية

ضربت هزات أرضية عدة مناطق تركية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بينها المنطقة الحدودية مع سوريا، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا

وسجل «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 59 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 3 كيلو مترات جنوب شرق «جوكسون».

هزة أرضية بقوة 3.3 درجة شرق تركيا

وكانت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت في وقت مبكر من اليوم الجمعة، شرق تركيا على عمق 10 كيلو مترات.

وأوضحت بيانات مركز «رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 29 كلو متر بين الشمال والشمال الشرقي من «أديامان» و 16 كيلو متر شرق «سيليخان».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر منطقة الحدود «التركية السورية»، وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 1 كيلو مترات.

وأضاف «رصد الزلازل»، أن بؤرة الهزة الأرضة وقعت على مسافة 30 كيلو متر شمال شرق «الإسكندرونة» جنوب تركيا و17 كيلو متر بين الشرق والجنوب الشرقي من «دورتيول».