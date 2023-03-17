مستشاران من النيابة الإدارية يتفقدان تجهيزات انتخابات نقابة الصحفيين

استقبل أيمن عبدالمجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، المستشارين محمد عبدالمعطي وهيثم علي، من هيئة النيابة الإدارية، لتفقد إجراءات النقابة واللجنة المشرفة بشأن تجهيزات اللجان الانتخابية وكافة لوجستيات العملية الانتخابية، من كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع واللجنة العامة للفرز، ومحاضر فتح باب التصويت وغلق والفرز وإعلان النتائج، تحت إشراف كامل من السادة مستشاري هيئة النيابة الإدارية.

إشادة بالتجهيزات وحرفية التنظيم

وأشاد المستشار محمد عبدالمعطي بمستوى التجهيزات وحرفية التنظيم التي أنجزتها نقابة الصحفيين، مشيدًا بما بذله السكرتير العام من جهد والاهتمام بأدق التفاصيل وقدرة الطاقم الإداري على إنجاز كل ما من شأنه دعم نجاح انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس.

عقد 3 جلسات مع السكرتير العام لتدقيق الإجراءات القانونية

وعقد عضوا النيابة الإدارية ثلاث جلسات خلال الأسبوعين الماضيين مع السكرتير العام، لتدقيق كافة الإجراءات القانونية وما ييسر أدلاء الأساتذة الصحفيين بأصواتهم بسلاسة ويسر.