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«شعبة الدواجن»: تراجع أسعار الفراخ البيضاء 3 جنيهات

كتب:

مريم حنفي
10:58 ص | الجمعة 17 مارس 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن الدواجن تشهد اليوم تراجعا ملحوظا في سعرها وصل إلى 3 جنيهات، حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض ما بين 70 و71 جنيهًا في المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 75 و77 جنيها. 

أسعار الدواجن 

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن كيلو البانيه يتراوح سعره بين 170 و180 جنيهاً، وكيلو الأوراك 80 جنيهاً، وسعر كيلو الشيش طاووق بين 160 و165 جنيهًا، ويبلغ سعر الدجاج المجمد البرازيلي في الأسواق 65 جنيهًا.

توقعات بانخفاض الأسعار

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة أن أحد أسباب تراجع الدواجن في الأسواق دخول كميات جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد مما أدى إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض ومن المتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة حتى نهاية شهر رمضان وقد تنخفض بعد أن أعلن وزير التموين علي مصلحي عن ضخ 25 ألف طن من الدجاج البرازيلي الفترة المقبلة. 

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بقلم مريم حنفي