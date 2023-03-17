سقوط 21 متهما بينهم 9 مسجلين خطر في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين ضموا 10 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة الشرقية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة في نطاق محافظات «القاهرة – الشرقية – القليوبية – الدقهلية – الغربية»، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

كما ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين في نطاق محافظة الشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الري الزراعي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب، 13 واقعة في نطاق مركز شرطة الحسينية بالشرقية، كما تمّ بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

- ضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "3 وقائع" مستخدمين 2 سيارة "ميكروباص" ملك إثنين منهم ، وقرروا إعادتهم سيارتين من المستولى عليها لمالكيها مقابل مبلغ مالى، كما تم بإرشادهم ضبط (2 سيارة ميكروباص "المستخدمان فى نشاطهم الإجرامى" – سيارة مستولى عليها – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض "مطواة).

- ضبط تشكيل عصابى ضم (4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المتاجر متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "11 واقعة"، كما تم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك"، سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى نشاطهم الإجرامى – وكذا ضبط 2 بطارية سيارة – بعض السلع المستولى عليها)، واتخذت الإجراءات القانونية.