مصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان العلمين بمطروح

لقي شخص مصرعه صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد في مدينة العلمين أمام الحي اللاتيني، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

وصول الجثة المستشفى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، ضحية حادث قطار مطروح، ويدعى سعيد عبدالفتاح عبدالغني، 35 سنة، من قنا، ووصل المستشفى جثة هامدة.

وجرى توقيع الكشف الطبي على ضحية حادث قطار مدينة العلمين من خلال مفتش الصحة بمستشفى العلمين، وإيداع الجثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث شرطه السكة الحديد ومباحث قسم شرطه العلمين إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.