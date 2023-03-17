ضبط 179 قطعة سلاح و8 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهما خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمكافحة الجرائم بكل صورها، وأسفرت جهودها عن النتائج التالية في مجال المخدرات:

جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,646 كيلوجراما) وكمية من مخدر البانجو وزنت (35,300 كيلوجرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (19,604 كيلوجرامات).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (8,550 كيلوجراما).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (8,270 كيلوجراما).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,217 كيلوجراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (994 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (678 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (660 جراما).

عدد (3017) قرصا مخدرا.

وضبطت وزارة الداخلية (5) بنادق آلية و(3) بنادق خرطوش و(4) طبنجات و(61) فرد محليا و(311) طلقة مختلفة الأعيرة و(5) خزائن متنوعة و(179) قطعة سلاح أبيض و(190) حكم جناية و(16159) حكم حبس جزئي و(3056) حكم حبس مستأنف و(29163) حكم غرامة.

ضبط 8 تشكيلات عصابية

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهما ارتكبوا (58) حادثا متنوعا وإعادة (13) دراجة نارية وضبط(313) دراجة نارية مخالفة و (25441) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.