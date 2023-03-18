أحمد صادق يطل على الجمهور في مسلسلات رمضانية.. عمدة وطبيب نفسي

يطل الفنان أحمد صادق، على الجمهور في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، بأكثر من وجه، خلال مشاركته في مسلسل ضرب نار والذي يعرض على شاشة قناة ON TV، ومسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على شاشة قناة الحياة، ويظهر في كل عمل بشخصية مختلفة تمامًا عن ما قدمه في السابق.

مسلسل ضرب نار

خلال أحداث مسلسل ضرب نار، والذي ينافس في سباق مسلسلات رمضان 2023، يظهر أحمد صادق، بشخصية العمدة، وذلك في القرية التي يعيش بها جابر الكوماندا ويقوم بدوره أحمد العوضي، ويتدخل في كثير من الأزمات لحلها.

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، إيمان السيد، هدى الأتربي، بدرية طلبة.

مسلسل حضرة العمدة

ويظهر أحمد صادق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، بشخصية طبيب نفسي، يكون مطلعًا على كثير من الأمور، ويجد نفسه على علم بأسرار كثيرة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023

المسلسل بطولة روبي، أحمد رزق، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد بدير، سميحة أيوب، بسمة، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، إدوارد، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، محمد الصاوي.