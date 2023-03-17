«بيطري الشرقية» ينظم ندوة حول الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف التوعية الإرشادية

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام المديرية إدارة الإرشاد بالاشتراك مع المجازر والتفتيش على اللحوم، بتنظيم ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء تحت عنوان دور مديرية الطب البيطري في الرقابة على الأغذائية ذات الأصل الحيواني بالأسواق والشوادر والمحلات والمطاعم بمجمع الإعلام بالشرقية.

زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الدولة مهتمة بتطوير المجازر الحكومية بمواصفات ومقاييس عالمية لتواكب التطور الكبير الذي تقوم به الدولة في جميع المجالات وذلك لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء ولتوفير لحوم حمراء صحية وأمنه بجوده عالية والاستفادة المثلى من نواتج الذبح وتدوير المخلفات الصلبة.

وألقت الدكتورة ريهام عبدالفتاح عبدالسميع، من إدارة الإرشاد بالمديرية، محاضرة تحدثت فيها عن دور المديرية من خلال الإدارات المختصة في توفير أغذية من أصل حيواني آمنة وصحية من خلال فحص الثروة الحيوانية ضد الأمراض المشتركة والرقابة الصحية البيطرية على اللحوم الحمراء والدواجن من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و الوقاية من الأمراض الوبائية من خلال إدارة الطب الوقائي، بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات والنصائح للتغذية الآمنة والصحية عند شراء اللحوم والمسببات المرضية التي تنتقل عن طريق اللحوم ومصنعاتها وكيفية الوقاية منها.

كما ألقى الدكتور محمد عبد الحميد يوسف، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، محاضرة عن جهود الدولة ممثلة في مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي للمواطنين من خلال الرقابة الصحية البيطرية بالحملات التفتيشية على الأسواق والشوادر والمحلات والمطاعم و من خلال تطوير المجازر الحكومية بالمحافظة.

كما شهدت الورشة مناقشة حرة، عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر على المعلومات والإرشادات لتعظيم الاستفادة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها للوصول إلى غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.