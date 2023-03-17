تحرير 375 محضرا تموينيا في الإسكندرية خلال أسبوع

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير 375 محضرا تموينيا خلال الأسبوع المنصرم في الحملات التموينية للإدارات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه قد تم تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، حيث أجرت الإدارات التموينية حملات مكبرة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن 375 محضرا تموينيا متنوعا.

محاضر تموينية في الإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية في بيان اليوم، أن المحاضر تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، وبيع سجائر بسعر أزيد، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

أبرز المخالفات التموينية في الإسكندرية

وأشار إلى تحرير محاضر لبدالي التموين المخالفين ومحطات تموين سيارات المخالفة، بالإضافة إلى محضر لمجمع استهلاكى مخالف، وإستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ناهيك عن محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

ولفت إلى تحرير محضر لمخبز بلدي لتصرفه في عدد 10 شكائر دقيق مدعم، بمقدار نصف طن دقيق.