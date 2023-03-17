إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، اليوم الجمعة، على طريق «أسيوط - أبوتيج» بجوار قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير امن اسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك عند قرية شطب دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وضباط وحدة مباحث المركز، وتبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام (ب ل ر- 6475) وتوك توك، ما أدى إلى انقلابهم بجانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.