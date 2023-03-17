القصة الكاملة لمصرع ستينية بسوهاج.. عشقت الأرض وماتت بها

كأن السن مجرد رقم لدى الستينية «حمراء»، ابنة قرية البربا بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، لم يمنعها تقدم عمرها من مباشرة أرضها الزراعية والعمل بها دون الاعتماد على الأبناء والأحفاد فقط مرددة أن الأرض روحها وفقا لحديث نجلة شقيقتها «هدى» لـ«الوطن».

مصرع سيدة سقطت من على حمار

اعتادت «حمراء» الخروج صباحًا ومساء لمباشرة عملها بالأرض والاطمئنان على الزرع مستقلة دابتها «حمارها» الذى كان يحفظ الطريق جيدا.

لم يتوقع أحد أن تنتهى حياة «حمراء» إثر سقوطها من على الحمار وهى بطريقها للأرض الزراعية لتصاب بعدة كسور وجروح أودت بحياتها.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد يفيد سقوط مُسنة من على «حمارها» وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وجرى تحويلها لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال لموقع الحادث تبين مصرع الستينية «حمراء. م» 60 عامًا ربة منزل، وتقيم بناحية قرية البربا بدائرة مركز جرجا إثر إصابتها باشتباه كسر بالجمجمة والوجه والعمود الفقري.

وبسؤال ابنة شقيقتها المدعوة «هدى.ع.ح»، 47 عامًا، ربة منزل تُقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء استقلال خالتها «حمارها»، وتجولها بالأرض الزراعية، اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة والتقرير الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، نتيجة سقوط من ارتفاع، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.