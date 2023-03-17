خطوات حجز تذاكر السكة الحديد «أون لاين».. «هتطلعها وأنت في مكانك»

أتاحت هيئة السكة الحديد، خدمة حجز تذاكر القطارات أون لاين من الهاتف أو أجهزة الحاسوب المختلفة، في إطار تسهيل حجز التذاكر للمواطنين ومستخدمي خدمة السكة الحديد التي يستفيد منها يوميا أعداد كبيرة من الأسر المصرية، الذين يسافرون بين المحافظات والمدن المختلفة، ومواكبة التقدم الرقمي والتكنولوجي، إذ يمكن الحجز سواء من الهاتف أو أجهزة الحاسوب، من خلال الموقع الإلكتروني للسكة الحديد، ويكون الحجز قبل ميعاد السفر بمدة تتراوح من يوم إلى 15 يوما على الأقل بجميع خطوط محافظات الجمهورية.

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، خطوات حجز تذاكر القطارات أون لاين، وتسجيل مستخدم جديد بموقع هيئة السكة الحديد؛ استمرارا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

خطوات حجز تذاكر السكة الحديد أون لاين

- الخطوة الأولى يجب التوجه إلى الموقع الرسمي للسكة الحديد لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا.

- الخطوة الثانية، يأتي اختيار نوع التذكرة التي تكون نوعين «ذهاب أو عودة».

- الخطوة الثالثة اختيار المحطة التي يجرى التحرك من خلالها «محطة القيام».

- الخطوة الرابعة، اختيار المحطة الذي يرغب المستخدم في الوصول إليها «محطة الوصول».

- الخطوة الخامسة، تحديد الوقت والتاريخ الخاص بالرحلة بشكل دقيق.

- الخطوة السادسة بعد الضغط على زر «موافق»، وتظهر نافذة بها رقم القطار المتاح والمقعد الخاص بك، وزمن الرحلة، وموعد الوصول إلى المحطة، وسعر التذاكر، إذ يجب مراجعة هذه البيانات جيدا قبل سداد قيمة التذكرة.

- الخطوة السابعة، اختيار رقم المقعد من خلال القائمة التي ستظهر.

- الخطوة الثامنة، تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك في الخانة المخصصة، وبياناتك الشخصية لأن موقع السكة الحديد يقدمها لك بعد ذلك في إطار ملف تقوم بتحميله، لتقديمها إلى الكمسري عند ركوب القطار.